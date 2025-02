Sinnera stiahli z nominácie na športového Oskara, dôvodom je dištanc

Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA) ho najskôr zbavila obvinení, no koncom septembra podala Svetová antidopingová agentúra (WADA) odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS) a pre 23-ročného tenistu žiadala ročný alebo dvojročný dištanc.

Vlaňajší víťaz Australian Open i US Open tvrdil, že zakázaná látka sa do jeho tela dostala pomocou masážneho spreja, ktorý použil jeden z členov jeho tímu. Napokon sa s WADA dohodol na trojmesačnom treste od 9. februára do 4. mája.

"Po diskusiách sa Laureus Academy rozhodlo, že nominácia Jannika Sinnera na tohtoročnú cenu pre najlepšieho športovca bude stiahnutá.

Sledovali sme tento prípad, rozhodnutia príslušných globálnych orgánov a aj keď sme zaznamenali poľahčujúce okolnosti, máme pocit, že trojmesačný zákaz robí nomináciu neoprávnenou. Jannika a jeho tím sme informovali," uviedol predseda ankety Sean Fitzpatrick podľa AFP.

"Športových Oskarov" udeľuje Laureus Academy každoročne od roku 2000. Naposledy sa z ocenenia rekordný piatykrát tešil srbský tenista Novak Djokovič.