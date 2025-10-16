Predstaví sa Sinner v Davis Cupe? Rozhodne môj zdravotný stav, vraví

Jannik Sinner.
Jannik Sinner. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. okt 2025 o 15:47
V uplynulých dvoch rokoch rozhodujúcou mierou prispel k zisku „šalátovej misy".

RÍM. Nad účasťou talianskeho tenistu Jannika Sinnera na novembrovom finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni visí otázni.

„Ešte som sa nerozhodol, či budem štartovať na finálovom turnaji Davisovho pohára. Dôležitý bude môj zdravotný stav.

S mojim tímom sa snažíme analyzovať príčiny kŕčov, ktoré som mal minulý týždeň na turnaji Masters 1000 v Šanghaji," citovala slová Sinnera agentúra AFP.

Davis Cup

    dnes 15:47
