Predstaví sa Sinner v Davis Cupe? Rozhodne môj zdravotný stav, vraví

RÍM. Nad účasťou talianskeho tenistu Jannika Sinnera na novembrovom finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni visí otázni.
V uplynulých dvoch rokoch rozhodujúcou mierou prispel k zisku „šalátovej misy" pre tím kapitána Filippa Volandriho.
„Ešte som sa nerozhodol, či budem štartovať na finálovom turnaji Davisovho pohára. Dôležitý bude môj zdravotný stav.
S mojim tímom sa snažíme analyzovať príčiny kŕčov, ktoré som mal minulý týždeň na turnaji Masters 1000 v Šanghaji," citovala slová Sinnera agentúra AFP.