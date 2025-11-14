Suverénny Sinner ovládol skupinu. Na Turnaji majstrov doposiaľ nestratil ani set

Turnaj majstrov 2025
Skupina B:
Jannik Sinner (Tal.-2) - Ben Shelton (USA-5) 6:4, 7:6 (3)
TURÍN. Taliansky tenista Jannik Sinner zvíťazil aj vo svojom treťom zápase na Turnaji majstrov v Turíne.
Už istý semifinalista a obhajca titulu zdolal v B-skupine Bena Sheltona z USA 6:4 a 7:6 (3) a na turnaji ešte nestratil ani set.
Američan bol už pred zápasom bez šance na postup. O ten zabojujú od 20.30 h Alexander Zverev z Nemecka a Kanaďan Felix Auger-Aliassime.
Štvornásobný grandslamový šampión Sinner porazil Sheltona v deviatom vzájomnom stretnutí po ôsmy raz v rade.
Svoju víťaznú sériu v hale na tvrdom povrchu natiahol na 29 zápasov.
"Aby ste vyhrali všetky tri zápasy, musíte hrať na vysokej úrovni a hrať skvelý tenis - a to sa mi podarilo," povedal na kurte spokojný Sinner.
"Vždy je ťažké hrať proti Benovi. Nedostanete veľmi šancí, "dodal.
VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - Shelton