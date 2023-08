Sinner získal svoj najcennejší titul. Znamená to pre mňa veľa, priznal

No a kým vo finále turnaja v Miami podľahol Rusovi Daniilovi Medvedevovi, v Toronte mohol zdvihnúť nad hlavu víťaznú trofej.

Ako prvý Talian v tzv. open ére vyhral aspoň 40 zápasov v troch sezónach po sebe a dvakrát v jednom roku postúpil do finále turnaja Masters 1000, čo sa spomedzi jeho krajanov nikomu nepodarilo 33 rokov.

V zápase o titul zdolal nenasadeného Alexa de Minaura po setoch 6:4, 6:1 a vzájomnú bilanciu upravil už na 5:0 vo svoj prospech.

"Znamená to pre mňa veľa. Je to skvelý výsledok, ktorý odzrkadľuje prácu ľudí, ktorí sú so mnou. Niektorí tu dnes nemohli byť, ale dúfam, že sa pozerali.