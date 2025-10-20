Veľká strata pre Talianov. Na finálovom turnaji Davisovho pohára budú bez najväčšej hviezdy

RÍM. Taliansky tenista Jannik Sinner sa nepredstaví na novembrovom finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni.
Kapitán tímu Filippo Volandri nominoval päticu Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori a Simone Bolelli.
Sinner sa v uplynulých dvoch rokoch výraznou mierou zaslúžil o triumf Talianska v prestížnej tímovej súťaži.
„Jannik nám tentokrát nepomôže, som však presvedčený, že čoskoro sa opäť objaví v talianskych farbách v Davisovom pohári," uviedol Volandri pre Gazzetta dello Sport.