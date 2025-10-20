    Veľká strata pre Talianov. Na finálovom turnaji Davisovho pohára budú bez najväčšej hviezdy

    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner. (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. okt 2025 o 16:33
    ShareTweet0

    Sinner sa v uplynulých dvoch rokoch výraznou mierou zaslúžil o triumf Talianska v súťaži.

    RÍM. Taliansky tenista Jannik Sinner sa nepredstaví na novembrovom finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni.

    Kapitán tímu Filippo Volandri nominoval päticu Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori a Simone Bolelli.

    Sinner sa v uplynulých dvoch rokoch výraznou mierou zaslúžil o triumf Talianska v prestížnej tímovej súťaži.

    „Jannik nám tentokrát nepomôže, som však presvedčený, že čoskoro sa opäť objaví v talianskych farbách v Davisovom pohári," uviedol Volandri pre Gazzetta dello Sport.

    Nachádzate sa tu:
    Domov