Čepelová plánuje návrat na kurty, odohrá zrejme rozlúčkovú sezónu

KOŠICE. Posledných osem turnajov, z toho dva grandslamové a definitívna bodka za kariérou. Také sú najbližšie plány slovenskej tenistky Jany Čepelovej. Tá sa po vyše dvoch rokoch chce vrátiť do tenisového kolotoča, no zrejme bude sezóna 2023 zároveň jej rozlúčková. "Taký je zatiaľ môj plán. Bude to pekná bodka za kariérou," uviedla 29-ročná Čepelová pre TASR. Zatiaľ posledný zápas kariéry odohrala v októbri 2020 v Ostrave. Pre obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, plánovanú svadbu a napokon aj tehotenstvo na čas odložila raketu a určila si iné životné priority.

Vyše roka od narodenia dcérky myslí na návrat na dvorce. "Myslím si, že využijem svoj zmrazený rebríček, v ktorom sa nachádzam okolo 150. miesta a absolvujem svojich posledných osem turnajov. To bude pekná bodka za mojou kariérou. Taký je zatiaľ plán. Pôjdem si to užiť. Chcem absolvovať dva grandslamové turnaje. Veľmi by som chcela hrať vo Wimbledone a na US Open, no keďže nie som zaočkovaná, tak je otázne, či sa tam dostanem. Ešte som však detailne nad turnajmi nerozmýšľala. Musím sa na ne pripraviť po rôznych stránkach, najmä fyzicky," povedala Čepelová, ktorá v kariére odohrala 564 zápasov, z toho 321 víťazných.

Jana Čepelová. (Autor: TASR/AP)

Jej maximom v rebríčku WTA je 50. miesto z mája 2014, ktorému predchádzal pamätný turnaj v americkom Charlestone. Tam zdolala jednotku Serenu Williamsovú, ale aj Jelenu Vesninovú, Danielu Hantuchovú a Belindu Benčičovú. Prehrala až vo finále s Nemkou Andreou Petkovicovou po setoch 5:7, 2:6.