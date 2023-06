Vrátila sa, aby sa rozlúčila. Mama Čepelová sa chystá na Wimbledon aj US Open

Cestuje aj s rodinou

"Ďalší bude kvalifikácia na Wimbledon, vo štvrtok už letíme do Londýna a nasledujúci týždeň by som mala odohrať," opísala plány.

Na grandslamové podujatie sa chcela pripraviť čo najlepšie. "Odohrala som zápas na tráve. Je to určite lepšie ako nič. Uvidíme, ako to pôjde. Tenis sa za obdobie, kým som pauzovala, opäť posunul. Baby sú ešte silnejšie. Budem sa snažiť podať čo najlepší výkon a hlavne si to užiť," povedala Čepelová.

Zvyšné dva turnaje chce odohrať na tvrdom povrchu, jeden z nich bude aj posledný grandslamový turnaj sezóny US Open. "Pred New Yorkom chcem odohrať ešte jeden turnaj na tvrdom povrchu, potom by som šla na kvalifikáciu US Open."