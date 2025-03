Legenda českého tenisu má 65 rokov. Osemnásobný grandslamový víťaz bol na kurte už dvojmesačný

Prvýkrát sa Lendl na kurtoch ocitol ako dvojmesačné bábätko. Jeho matka ho totiž zobrala do Brna, kde hrala ligový zápas.

Na parížskej antuke triumfoval aj v rokoch 1986 a 1987. Trikrát dominoval aj na US Open (1985, 1986, 1987), ďalšie dve trofeje vybojoval na Australian Open (1989, 1990).

Skompletizovať grandslamovú zbierku sa mu však nepodarilo, wimbledonská tráva bola pre neho zakliata.

V rokoch 1986 a 1987 postúpil v All England Clube do finále, no v dueloch o titul nestačil na Nemca Borisa Beckera a Austrálčana Petea Casha.

Legendárne rivality

Lendlov silový štýl tenisu okúsil aj najúspešnejší Slovák v histórii Miloš Mečíř, ktorý sa s ním stretol v dvoch grandslamových finále.

V roku 1986 na US Open prehral olympijský šampión zo Soulu 4:6, 2:6, 0:6. V roku 1989 na Australian Open zvíťazil Lendl opäť v troch setoch 6:2, 6:2, 6:2.

Medzi jeho najväčších rivalov patrili okrem McEnroea a Mečířa aj Američan Jimmy Connors či Švédi Björn Borg, Mats Wilander a Stefan Edberg.