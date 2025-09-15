Americká tínedžerka oslavuje prvý titul na okruhu WTA. Vo finále zdolala Arangovú

GUADALAJARA. Americká tenistka Iva Jovicová získala titul na turnaji WTA v mexickej Guadalajare.
V nedeľnom finále dvoch nenasadených hráčok si poradila s Kolumbijčankou Emilianou Arangovou v dvoch setoch 6:4 a 6:1.
Sedemnásťročná Kalifornčanka, ktorá vstúpila do turnaja WTA 500 na harde ako 73. hráčka rebríčka, sa stala najmladšou víťazkou tohto titulu a zároveň najmladšou Američankou, ktorá získala trofej na okruhu od roku 2021, keď Coco Gauffová triumfovala v Parme.
Vďaka tomuto víťazstvu sa Jovicová prvýkrát prebojuje do Top 50, keď budú v pondelok zverejnené nové vydania rebríčkov.
Arangová statočne bojovala napriek zdravotným problémom. Dvadsaťštyriročná hráčka odvrátila tri setbaly za stavu 5:3 v úvodnom dejstve a dvakrát prelomila podanie Jovicovej, aby zostala v hre.
VIDEO: Zostrih zápasu Jovicová - Arangová
Nedokázala však využiť vedenie 30:15 v nasledujúcej hre a Jovicová nakoniec set ovládla. Američanka potom v druhom sete dominovala a zápas ukončila za niečo vyše 90 minút.
Jovicová mala pre Arangovú srdečné slová, keďže táto hráčka skončila ako finalistka už vo februári v Meride a stále čaká na svoj prvý titul WTA.
„Ukázala si veľkú bojovnosť a priniesla si divákom skvelú šou,“ povedala Jovicová. „Nie je jednoduché začínať na okruhu, keď ste mladí… ale ľudia ako Emiliana to robia ľahším a vždy majú úsmev na tvári.“
WTA Guadalajara
Finále - výsledok:
Iva Jovicová (USA) - Emiliana Arangová (Kol.) 6:4, 6:1