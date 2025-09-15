    Americká tínedžerka oslavuje prvý titul na okruhu WTA. Vo finále zdolala Arangovú

    Iva Jovicová po víťazstve na turnaji WTA v mexickej Guadalajare.
    Iva Jovicová po víťazstve na turnaji WTA v mexickej Guadalajare. (Autor: REUTERS)
    15. sep 2025 o 08:06
    Obe finalistky boli pred turnajom nenasadené.

    GUADALAJARA. Americká tenistka Iva Jovicová získala titul na turnaji WTA v mexickej Guadalajare.

    V nedeľnom finále dvoch nenasadených hráčok si poradila s Kolumbijčankou Emilianou Arangovou v dvoch setoch 6:4 a 6:1.

    Sedemnásťročná Kalifornčanka, ktorá vstúpila do turnaja WTA 500 na harde ako 73. hráčka rebríčka, sa stala najmladšou víťazkou tohto titulu a zároveň najmladšou Američankou, ktorá získala trofej na okruhu od roku 2021, keď Coco Gauffová triumfovala v Parme.

    Vďaka tomuto víťazstvu sa Jovicová prvýkrát prebojuje do Top 50, keď budú v pondelok zverejnené nové vydania rebríčkov.

    Arangová statočne bojovala napriek zdravotným problémom. Dvadsaťštyriročná hráčka odvrátila tri setbaly za stavu 5:3 v úvodnom dejstve a dvakrát prelomila podanie Jovicovej, aby zostala v hre.

    VIDEO: Zostrih zápasu Jovicová - Arangová

    Nedokázala však využiť vedenie 30:15 v nasledujúcej hre a Jovicová nakoniec set ovládla. Američanka potom v druhom sete dominovala a zápas ukončila za niečo vyše 90 minút.

    Jovicová mala pre Arangovú srdečné slová, keďže táto hráčka skončila ako finalistka už vo februári v Meride a stále čaká na svoj prvý titul WTA.

    „Ukázala si veľkú bojovnosť a priniesla si divákom skvelú šou,“ povedala Jovicová. „Nie je jednoduché začínať na okruhu, keď ste mladí… ale ľudia ako Emiliana to robia ľahším a vždy majú úsmev na tvári.“

    WTA Guadalajara

    Finále - výsledok:

    Iva Jovicová (USA) - Emiliana Arangová (Kol.) 6:4, 6:1

    dnes 08:06
