Na hráčky sa vytvára tlak, nemá zmysel hrať toľko turnajov. Swiateková kritizuje nabitý kalendár

Pravidlá o povinnom štarte na turnajoch na nás vytvárajú silný tlak. Podľa mňa by ľudia pozerali tenis rovnako, možno i viac, ak by turnajov bolo menej, no priniesli by väčšiu kvalitu,“ povedala Swiateková podľa AFP.

Poľka sa v prebiehajúcej sezóne trápi a ešte nevyhrala jediný turnaj. V rebríčku WTA sa zosunula na 8. miesto. V 1. kole Wimbledonu ju čaká Ruska Polina Kudermetovová.