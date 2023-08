Je to ako v obývačke Snoop Dogga, reagujú tenisti. Na kurte stále cítiť marihuanu

NEW YORK. Na grandslamových turnajoch sa hovorí predovšetkým o dianí na veľkých centrálnych kurtoch s veľkým hľadiskom ako sú Court Philip Chartier na Roland Garros či Rod Laver Arena na Australian Open. Hlavný kurt na prebiehajúcom US Open je Arthur Ashe Stadium. V prvých dňoch turnaja však väčšiu pozornosť pútal malý kurt číslo 17. Má malé hľadisko, kde sa pomestí 2500 divákov.

Čím to je? Aj medzi hráčmi na turnaji si získal povesť drogového brlohu. Pri zápasoch totiž na kurte cítiť marihuanu. Organizátori si však s týmto problémom nevedia poradiť a zdroj šíriacej sa vône je pre nich záhadou.

Všimla si to aj wimbledonská šampiónka Markéta Vondroušová, ktorá tu odohrala zápas prvého kola. „Cítiť to tu naozaj riadne. Myslím, že je to len na sedemnástke. Kurt je od ostatných viac bokom. Skoro až v parku. Myslím, že odtiaľ to aj ide,“ reagovala česká tenistka na tlačovej konferencii po víťazstve nad Kórejčankou Han Na-le.

Mať malé množstvo marihuany je v New Yoku od vlaňajška legálne. Olympijský šampión Alexander Zverev tiež postrehol, že nad 17. kurtom sa stále vznáša marihuanový oblak. „Vonia to tam ako v obývačke Snoop Dogga. Bože, je to úplne všade. Celý kurt je cítiť trávou,“ smial sa finalista US Open 2020.