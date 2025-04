Ako 19-ročný zdolal Djokoviča, rošády mu nevyšli, prenasledujú ho choroby. Nájde opäť formu?

V posledných týždňoch však zažíva momenty ako na horskej dráhe, počas ktorých má výnimočné situácie v podobe finálových účastí, ale aj patálie so zdravotnými problémami, ktoré mu bránia v plnohodnotnom výkone.

Premiéra na grandslamovom turnaji ho čakala na US Open, na ktorom mladý Dán prešiel cez trojkolovú kvalifikáciu, aby následne odohral prvé kolo proti svojmu idolu - Novakovi Djokovičovi.

Rok 2022 bol pre Runeho katapultom medzi elitu. Získal prvý titul na okruhu ATP v Mníchove, prerazil do štvrťfinále Roland Garros a na jeseň prežil týždne ako zo sna.

Zdravotné patálie nemajú konca

Aktuálny ročník je pre Runeho ako na horskej dráhe. Strieda nádejné pasáže so skorými vyradeniami, výpadky formy a predovšetkým zdravotné problémy.

V úvode sezóny to vyzeralo, že je dánsky mladík pripravený sa znovu dostať do elitnej desiatky. Na Australian Open dokráčal do osemfinále, v ktorom nestačil na neskoršieho víťaza Jannika Sinnera.

Následne sa o návrat medzi desiatku najlepších pokúšal v Rotterdame, no tam sa začali jeho tohtoročné zdravotné komplikácie.