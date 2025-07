S boľavým kolenom som v lepšej kondícii. Ivanisevič ostro skritizoval Tsitsipasa

„Je to jednoduché aj zložité zároveň. Veľa sme sa spolu rozprávali. Ak si vyrieši niektoré veci mimo kurtu, má šancu a vráti sa tam, kam patrí. Je totiž príliš dobrý hráč na to, aby bol mimo elitnej desiatky,“ povedal Ivanisevič pre srbskú televíziu Sport Klub po Tsitsipasovom vyradení.

„Chce to, ale nič pre to nerobí. Stále len ‚chcem, chcem‘, ale žiadny posun nevidím… Bol som šokovaný, nikdy v živote som nevidel menej pripraveného hráča. S týmto mojím kolenom som trikrát v lepšej kondícii ako on. Je to naozaj zlé.“

Ivanisevič, ktorý ako hráč triumfoval vo Wimbledone v roku 2001, pomohol Novakovi Djokovičovi získať deväť z jeho 24 grandslamových titulov, než jeho tím opustil v marci minulého roka. Túto sezónu krátko trénoval aj kazašskú svetovú jedenástku Elenu Rybakinovú.