Tenis pre neho znamená celý svet. Monfils oznámil, kedy ukončí profesionálnu kariéru

BRATISLAVA. Bývalý šiesty hráč svetového rebríčka Gael Monfils ukončí kariéru na konci budúcej sezóny, oznámil v stredu francúzsky tenista.
Monfils, známy svojou atletickosťou a špecifickým štýlom hry, vyhral 13 titulov na okruhu ATP, pričom ten posledný získal v januári v Aucklande – takmer 20 rokov po svojom prvom triumfe v Poľsku v roku 2005.
Víťazstvo na turnaji Auckland Classic z neho urobilo najstaršieho hráča, ktorý získal titul na ATP Tour, vo veku 38 rokov a štyroch mesiacov.
„Teraz, keď som pred mesiacom oslávil 39. narodeniny, by som sa rád podelil o to, že nadchádzajúci rok bude mojím posledným ako profesionálneho tenistu,“ napísal Monfils na sociálnych sieťach.
„Možnosť premeniť svoju vášeň na povolanie je privilégium, ktoré som si vážil počas každého zápasu a momentu svojej 21-ročnej kariéry.
Aj keď pre mňa tento šport znamená celý svet, som s rozhodnutím ukončiť kariéru na konci sezóny 2026 úplne zmierený.“
Monfils sa počas kariéry prebojoval do dvoch grandslamových semifinále – prehral na Roland Garros 2008 a na US Open 2016 – no tvrdí, že odíde bez ľútosti.
„Život je príliš krátky,“ dodal. „Verte mi, keď poviem, že nič neľutujem. Mám však pocit, že som mal šťastie: neuveriteľné, bláznivé šťastie.“