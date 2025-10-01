    Tenis pre neho znamená celý svet. Monfils oznámil, kedy ukončí profesionálnu kariéru

    Francúzsky tenista je najstarším držiteľom titulu na okruhu ATP.

    BRATISLAVA. Bývalý šiesty hráč svetového rebríčka Gael Monfils ukončí kariéru na konci budúcej sezóny, oznámil v stredu francúzsky tenista.

    Monfils, známy svojou atletickosťou a špecifickým štýlom hry, vyhral 13 titulov na okruhu ATP, pričom ten posledný získal v januári v Aucklande – takmer 20 rokov po svojom prvom triumfe v Poľsku v roku 2005.

    Víťazstvo na turnaji Auckland Classic z neho urobilo najstaršieho hráča, ktorý získal titul na ATP Tour, vo veku 38 rokov a štyroch mesiacov.

    „Teraz, keď som pred mesiacom oslávil 39. narodeniny, by som sa rád podelil o to, že nadchádzajúci rok bude mojím posledným ako profesionálneho tenistu,“ napísal Monfils na sociálnych sieťach.

    „Možnosť premeniť svoju vášeň na povolanie je privilégium, ktoré som si vážil počas každého zápasu a momentu svojej 21-ročnej kariéry.

    Aj keď pre mňa tento šport znamená celý svet, som s rozhodnutím ukončiť kariéru na konci sezóny 2026 úplne zmierený.“

    Monfils sa počas kariéry prebojoval do dvoch grandslamových semifinále – prehral na Roland Garros 2008 a na US Open 2016 – no tvrdí, že odíde bez ľútosti.

    „Život je príliš krátky,“ dodal. „Verte mi, keď poviem, že nič neľutujem. Mám však pocit, že som mal šťastie: neuveriteľné, bláznivé šťastie.“

