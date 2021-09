Polášek je krok od finále US Open. Turnajové trojky nemali šancu

NEW YORK. Slovenský tenista Filip Polášek sa spolu s Austrálčanom Johnom Peersom prebojovali už do semifinále štvorhry na grandslamovom US Open.

Vo štvrťfinále vyradili ako nasadené osmičky turnajové trojky Francúzov Pierrea-Huguesa Herberta s Nicolasom Mahutom hladko 6:2, 6:3.

Poláškovi s Peersom skvele vyšiel úvod stretnutia, keď po rýchlom brejku si v prvom sete vybudovali rozhodujúci náskok 3:0.