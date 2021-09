K úspechom ho privádza Nadalov strýko. Mladík píše na US Open históriu

Prebojoval sa do semifinále grandslamového US Open, keď zo stretnutia vo štvrťfinále odstúpil pre zranenie jeho mladý súper Carlos Alcaraz.

NEW YORK, BRATISLAVA. Je jedným z najväčších smoliarov na okruhu ATP. A zároveň patrí k najväčším talentom. Čerstvo 21-ročný tenista hral už osemkrát o titul z hlavného okruhu, no nezískal ešte ani jeden.

"Nikdy som si nemyslel, že malé dievča a malý chlapec z Montrealu sa raz spolu dostanú do semifinále US Open," reagoval Auger-Aliassime.

"Ale najdôležitejšie je, že mi priniesol sebavedomie. Toni už ako tréner zažil, aby jeho zverenec vyhrával grandslamy, bol svetová jednotka. To sme v mojom tíme chceli všetko dosiahnuť tiež. Priniesol nám do tímu pocit, že to všetko sa dá dosiahnuť, ak budeme pracovať správnym smerom," dodal.

Ich spolupráca začína prinášať výsledky. Pod vedením Toniho Nadala sa Felix Auger-Aliassime dostal na kariérne maximum, ktorým je 15. miesto. To si navyše po US Open vylepší. Už teraz má garantovaný posun na 11. priečka sveta.

Ak by sa dostal do finále alebo vyhral, dokonca by sa premiérovo dostal do prvej svetovej desiatky. Patrila by mu deviata pozícia. Kariérne maximum si tento rok vytvoril aj vo Wimbledone, kde prešiel do štvrťfinále.

V boji o finále US Open bude mať za súpera svetovú dvojku, finalistu US Open spred dvoch rokov Rusa Daniila Medvedeva.

"Bude dôležité, aby som dobre podával. Som pripravený na to, že bude hrať to najlepšie, čo dokáže. Musím si poriadne zaviazať šnúrky na topánkach, budem veľa behať," zasmial sa Auger Aliassime.