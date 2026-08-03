    Veľký comeback pred domácim publikom. Sestry Williamsové si zahrajú štvorhru v Cincinnati

    Vpravo Serena Williamsová so sestrou Venus.
    Vpravo Serena Williamsová so sestrou Venus. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. aug 2026 o 21:14
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    Obe sestry naposledy spolu nastúpili v debli na US Open v roku 2022.

    Americké tenistky Serena a Venus Williamsové si po štyroch rokoch opäť spoločne zahrajú štvorhru.

    Od organizátorov nadchádzajúceho turnaja WTA 1000 v Cincinnati dostali voľnú kartu v ženskom debli.

    Slávne sesterské duo sa malo predstaviť vo štvorhre už v júni vo Wimbledone, 44-ročná Serena sa však musela odhlásiť po tom, ako si poranila koleno v dueli úvodného kola dvojhry proti Austrálčanke Maye Jointovej.

    Obe sestry naposledy spolu nastúpili v debli na US Open v roku 2022. V Cincinnati sa spoločne predstavia prvýkrát.

    Serena a Venus Williamsové získali vo štvorhre spolu 14 grandslamových titulov a tri zlaté olympijské medaily.

    Turnaj v Cincinnati sa uskutoční 11.-23. augusta a je prípravou na grandslamový US Open, na ktorom Serena naposledy štartovala v roku 2022, pripomenula DPA. Venus by sa mala v Cincinnati predstaviť aj v singli.

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