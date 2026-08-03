Veľký comeback pred domácim publikom. Sestry Williamsové si zahrajú štvorhru v Cincinnati

Americké tenistky Serena a Venus Williamsové si po štyroch rokoch opäť spoločne zahrajú štvorhru.
Od organizátorov nadchádzajúceho turnaja WTA 1000 v Cincinnati dostali voľnú kartu v ženskom debli.
Slávne sesterské duo sa malo predstaviť vo štvorhre už v júni vo Wimbledone, 44-ročná Serena sa však musela odhlásiť po tom, ako si poranila koleno v dueli úvodného kola dvojhry proti Austrálčanke Maye Jointovej.
Obe sestry naposledy spolu nastúpili v debli na US Open v roku 2022. V Cincinnati sa spoločne predstavia prvýkrát.
Serena a Venus Williamsové získali vo štvorhre spolu 14 grandslamových titulov a tri zlaté olympijské medaily.
Turnaj v Cincinnati sa uskutoční 11.-23. augusta a je prípravou na grandslamový US Open, na ktorom Serena naposledy štartovala v roku 2022, pripomenula DPA. Venus by sa mala v Cincinnati predstaviť aj v singli.