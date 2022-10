Raducanuová je znova bez trénera. Hľadá si už piateho za 16 mesiacov

LONDÝN. Britská tenistka Emma Raducanuová ukončila spoluprácu s ruským trénerom Dmitrijom Tursunovom.

Ten sa rozhodol viesť iného hráča. Informovala agentúra DPA.

Devätnásťročná Britka si hľadá už svojho piateho kouča za 16 mesiacov.

Šampiónka US Open z roku 2021 sa dostala v predchádzajúcom mesiaci do semifinále turnaja v Soule, no stále ju trápia zranenia.

Zo zápasu v kórejskej metropole odstúpila pre problémy so sedacím svalom a v Kluži skrečovala zápas pre zranenie zápästia.