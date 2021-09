Raducanuovej babka chcela, aby jej vnučka po Wimbledone skončila s tenisom

LONDÝN. Babka čerstvej víťazky US Open Emmy Raducanuovej chcela, aby jej vnučka po zdravotných problémoch vo Wimbledone ukončila profesionálnu kariéru.

Niculina Raducanuová má so svojou vnučkou veľmi dobrý vzťah a sú v pravidelnom kontakte.

Babička ďalej prezradila, že finálový zápas svojej vnučky na US Open radšej nepozerala.

"Moje srdce by to nevydržalo. Vedela som, že to bude ťažký zápas a veľké nervy.

Na druhý deň som si pozrela správy a bola som šťastná, že to Emma v zdraví zvládla (pozn. red.: vo finále zdolala Kanaďanku Leylah Fernandezovú 6:4, 6:3).

Bola som šťastná aj za svojho syna, bol veľmi pyšný. Bol by veľmi sklamaný, keby to po všetkej námahe, ktorú do toho vložili, nevyšlo.

Som na Emmu veľmi hrdá, ale nikomu nehovorím, že som babka grandslamovej víťazky. Som veľmi skromná žena a nemusím sa nikomu chváliť," dodala Niculina Raducanuová.