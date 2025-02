VIDEO: Prišla za rozhodkyňou a plakala. Známu tenistku v Dubaji prenasledoval muž

S Emmou aktívne spolupracujeme a chceme zaistiť, aby sa cítila dobre a bezpečne," uviedla WTA vo vyhlásení podľa AFP. Češka Muchová utorkový duel v Dubaji napokon vyhrala 7:6 (6), 6:4.

Dvadsaťdvaročná víťazka US Open z roku 2021 má už skúsenosti s prenasledovaním. V roku 2022 súd v Londýne udelil istému mužovi zákaz priblíženia sa k tenistke na päť rokov za to, že niekoľkokrát prenikol do jej domu.