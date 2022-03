Bolí ju chrbát a potrebuje oddych. Ukrajinka Svitolinová prerušila sezónu

BRATISLAVA. Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová prerušila sezónu, lebo nie je zdravotne v poriadku. Členka svetovej špičky cíti, že nemá formu a kvári ju aj vojnová situácia v jej krajine.

Bývalá šampiónka WTA na veľkých turnajoch v Indian Wells a Miami neuhrala ani jeden zápas a z dvadsiateho miesta rebríčka padne budúci pondelok minimálne na 27. priečku.

Na januárovom Australian Open v Melbourne sa rozlúčila v 3. kole, jej najlepším tohtoročným výsledkom zostáva štvrťfinále z mexického Monterrey.



"Mám za sebou náročné mesiace fyzicky aj psychicky. Dlhší čas pociťujem problémy s chrbtom, takto to už ďalej nejde. Bolesť mi nedovoľuje pripraviť sa na turnaje v takej miere, ako to potrebujem," uviedla Svitolinová, cituje ju aj portál iSport.blesk.cz.



Dvadsaťsedemročná rodáčka z Odesy ešte nedávno prežívala krásne obdobie. Vlani v lete sa vydala za francúzskeho tenistu Gaela Monfilsa a na sociálnych sieťach zaľúbenými fotkami rozdávala radosť fanúšikom. Potom však prišiel pokles formy, zdravotná indispozícia a do toho ešte aj vojenská agresia Ruska na Ukrajine.