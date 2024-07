Tenisu dala všetko, ale trápila sa. Krízu prekonala životným grandslamom, končila však v slzách

Dvadsaťosemročná Vekičová je aktuálne na 37. mieste rebríčka WTA, a tak do antukového grandslamového turnaja vstupovala ako nenasadená.

Do tejto fáze turnaja sa dostala až na 43. pokus. Pred ňou sú v historickom poradí iba štyri hráčky, ktoré potrebovali na svoj premiérový postup do semifinále viac zápasov. Tomuto poradiu kraľuje Češka Barbora Strýcová.

LONDÝN. Chorvátska tenistka Donna Vekičová zažila na tohtoročnom Wimbledone kariérny úspech, keď sa jej ako nenasadenej hráčke podarilo preniknúť až do semifinále.

V osemfinále prešla Vekičová cez bývalú svetovú dvojku, Španielku Paulu Badosovú, v troch setoch 6:2, 1:6, 6:4. Jej ďalšou súperkou bola Novozélanďanka Lulu Sunová, ktorá prekvapila celý All England Club, keď sa z kvalifikácie dostala až do štvrťfinále.

"Vôbec neviem, ako som to otočila. V prvých dvoch setoch som sa cítila, akoby som na kurte umierala," povedala v pozápasovom rozhovore.

V tom rozhodujúcom viedla už 5:0 a túto šancu si už nepustila. Rodáčka z Osijeka tak po výhre 5:7, 6:4 a 6:1 postúpila do vysnívaného semifinále.

Naviac Majoliová došla pred 27 rokmi v Paríži do finále spomedzi Chorvátok zatiaľ ako jediná a napokon získala aj titul.

"Vo svojom boxe mám veľa ľudí, bez ktorých by som tu nebola," dodala Vekičová, ktorá pred troma rokmi podstúpila operáciu kolena.

Vekičová úspešne zvládla štvrťfinálový zápas na grandslamovom turnaji až na tretí pokus, keď prekonala svoje maximum z US Open 2019 a Australian Open 2023.

Semifinálový súboj plný emócií

Vekičová sa v semifinále stretla so siedmou nasadenou Taliankou Jasmine Paoliniovou, ktorá to dotiahla do finále aj na nedávnom Roland Garros.

Ich spoločný súboj sa zapísal do histórie Wimbledonu ako najdlhšie ženské semifinále, ktoré trvalo až 2 hodiny a 51 minút.