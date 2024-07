Česko má štvrtú wimbledonskú šampiónku. Krejčíková to zvládla, Talianka smúti aj po druhom finále

Vďaka sobotňajšiemu triumfu zinkasuje prémiu 2,7 milióna libier pred zdanením. Do rebríčka WTA jej pribudne 2000 bodov a v jeho pondelňajšom vydaní sa vráti späť do prvej desiatky.

Upravila si tak bilanciu vo finále turnajov na podujatí veľkej štvorky na 2:0. Zároveň potvrdila, že českým tenistkám sa na dvorcoch All England Clubu darí, vlani v boji o titul uspela Vondroušová.

Paolinová sa dostala v rovnakej sezóne do boja o titul na Roland Garros i Wimbledone. Naposledy to dokázala v roku 2016 Američanka Serena Williamsová.

Paolinová sa nedočkala grandslamového titulu ani na druhý pokus. Pred mesiacom prehrala v zápase o cennú trofej na Roland Garros so svetovou jednotkou Poľkou Igou Swiatekovou.

Chcem pogratulovať Jasmine, hrala tu skvelo počas dvoch týždňov a darilo sa jej aj na nedávnom Roland Garros. Bol to ťažký zápas a skvelé finále. Som rada, že tu môžem teraz stáť a užiť si tento moment," uviedla Češka v slávnostnom príhovore.

Krejčíková po zisku titulu ťažko hľadala slová: "Vôbec neviem, čo sa stalo. Je to neuveriteľné. Absolútny vrchol mojej kariéry a najlepší deň môjho života. Veľmi ťažko vysvetliť, čo cítim.

V rozhovore si spomenula aj na krajanku Janu Novotnú, víťazku na tráve All England Clubu z roku 1998.

"V momente, keď som išla za Janou, zmenil sa mi život. Bolo to vo chvíľach, keď sa lámal môj tenisový život, predchádzala som od juniorov. Predtým ako nadobro odišla, povedala mi nech vyhrám grandslam. Podarilo sa mi to v Paríži. Nikdy by som si však nemyslela, že vyhrám rovnakú trofej ako ona."

Paoliniová mala napriek prehre úsmev na tvári. "Uplynulé dva mesiace boli pre mňa šialené. Ďakujem rodine a všetkým za podporu. Diváci boli fenomenálni a veľmi som si užila tento turnaj. Aj cez prehru si uvedomujem, aký šťastný deň to pre mňa je."