Zdolala nasadenú jednotku. Bolo to bláznivé finále, priznala víťazka

"Bol to bláznivý zápas až do konca. Caroline hrala veľmi dobre. Ja som sa snažila vyhrať, čo najviac bodov a hoci to nebolo ľahké, som šťastná, že som vyhrala.

Bol to pre mňa skvelý začiatok roka. Ak by som titul nezískala teraz, verím, že by to prišlo čoskoro. Hrám dobrý tenis a musím len ďalej tvrdo pracovať a dúfať, že zostanem zdravá," povedala Vekičová po zápase.