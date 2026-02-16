    Rýchly koniec Šramkovej, na turnaji v Dubaji vypadla už v prvom kole

    Rebecca Šramková
    Rebecca Šramková (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. feb 2026 o 11:11
    ShareTweet0

    Prehrala v troch setoch.

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 1. kole dvojhry na turnaji WTA v Dubaji.

    V pozícii kvalifikantky podľahla Francúzke Varvare Gračevovej 5:7, 6:1, 4:6.

    Rodáčka z Ruska odplatila slovenskej jednotke prehru z januárového podujatia v tasmánskom Hobarte a vo vzájomnej bilancii sa ujala vedenia 2:1.

    WTA Dubaj

    dvojhra - 1. kolo:

    Varvara Gračevová (Fr.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 7:5, 1:6, 6:4

    Emma Navarrová (14-USA) - Elena Ruseová (Rum.) 6:4, 7:5

    Iva Jovičová (USA-16) - Kamilla Rachimovová (Uzb.) 6:1, 1:6, 6:1

    Tenis

    Tenis

    Rebecca Šramková
    Rebecca Šramková
    Rýchly koniec Šramkovej, na turnaji v Dubaji vypadla už v prvom kole
    dnes 11:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Rýchly koniec Šramkovej, na turnaji v Dubaji vypadla už v prvom kole