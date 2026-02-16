Rýchly koniec Šramkovej, na turnaji v Dubaji vypadla už v prvom kole

Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 1. kole dvojhry na turnaji WTA v Dubaji.
V pozícii kvalifikantky podľahla Francúzke Varvare Gračevovej 5:7, 6:1, 4:6.
Rodáčka z Ruska odplatila slovenskej jednotke prehru z januárového podujatia v tasmánskom Hobarte a vo vzájomnej bilancii sa ujala vedenia 2:1.
WTA Dubaj
dvojhra - 1. kolo:
Varvara Gračevová (Fr.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 7:5, 1:6, 6:4
Emma Navarrová (14-USA) - Elena Ruseová (Rum.) 6:4, 7:5
Iva Jovičová (USA-16) - Kamilla Rachimovová (Uzb.) 6:1, 1:6, 6:1