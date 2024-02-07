    Schwartzman vypadol v Cordobe už v prvom kole, skončil na rakete krajana

    Diego Schwartzman
    Diego Schwartzman (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. feb 2024 o 08:49
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    Do druhého kola sa neprebojoval ani Daniel Altmaier.

    CORDOBA. Nemecký tenista Yannick Hanfmann postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji ATP v Cordobe. Siedmy najvyššie nasadený hráč zdolal Juana Pabla Varillasa z Peru 5:7, 7:6 (1), 6:1.

    Ďalej nepokračuje jeho krajan Daniel Altmaier. V pozícii turnajovej päťky prehral s domácim Argentíčanom Federicom Coriom 7:5, 3:6, 4:6.

    ATP Cordoba

    dvojhra - 1. kolo:

    Roberto Carballes Baena (Šp.-8) - Mariano Navone (Arg.) 3:6, 6:3, 6:3

    Bernabe Zapata Miralles (Šp.) - Cristian Garin (Čile) 1:6, 7:6 (3), 3:0 - skreč

    Roman Andres Burruchaga (Arg.) - Diego Schwartzman (Arg.) 6:1, 4:6, 6:4

    Yannick Hanfmann (Nem.-7) - Juan Pablo Varillas (Peru) 5:7, 7:6 (1), 6:1

    Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Francisco Comesana (Arg.) 6:1, 7:6 (4)

    Federico Coria (Arg.) - Daniel Altmaier (Nem.-5) 5:7, 6:3, 6:4

    Luciano Darderi (Tal.) - Marcelo Tomas Barrios Vera (Čile) 4:6, 6:1, 6:2

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