Schwartzman vypadol v Cordobe už v prvom kole, skončil na rakete krajana

Do druhého kola sa neprebojoval ani Daniel Altmaier.
CORDOBA. Nemecký tenista Yannick Hanfmann postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji ATP v Cordobe. Siedmy najvyššie nasadený hráč zdolal Juana Pabla Varillasa z Peru 5:7, 7:6 (1), 6:1.
Ďalej nepokračuje jeho krajan Daniel Altmaier. V pozícii turnajovej päťky prehral s domácim Argentíčanom Federicom Coriom 7:5, 3:6, 4:6.
dvojhra - 1. kolo:
Roberto Carballes Baena (Šp.-8) - Mariano Navone (Arg.) 3:6, 6:3, 6:3
Bernabe Zapata Miralles (Šp.) - Cristian Garin (Čile) 1:6, 7:6 (3), 3:0 - skreč
Roman Andres Burruchaga (Arg.) - Diego Schwartzman (Arg.) 6:1, 4:6, 6:4
Yannick Hanfmann (Nem.-7) - Juan Pablo Varillas (Peru) 5:7, 7:6 (1), 6:1
Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Francisco Comesana (Arg.) 6:1, 7:6 (4)
Federico Coria (Arg.) - Daniel Altmaier (Nem.-5) 5:7, 6:3, 6:4
Luciano Darderi (Tal.) - Marcelo Tomas Barrios Vera (Čile) 4:6, 6:1, 6:2