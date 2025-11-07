    Nezlomná Rybakinová predviedla ďalší obrat. Na Turnaji majsteriek zabojuje o titul

    Jelena Rybakinová
    Jelena Rybakinová (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. nov 2025 o 18:44
    ShareTweet0

    Kazaška v semifinále vyradila Američanku Pegulovú.

    Turnaj majsteriek 2025

    dvojhra - semifinále:

    Jelena Rybakinová (Kaz.-6) - Jessica Pegulová (USA-5) 4:6, 6:4, 6:3

    RIJÁD. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala prvou finalistkou dvojhry na Turnaji majsteriek v saudskoarabskom Rijáde.

    V semifinále zdolala v pozícii turnajovej šestky piatu nasadenú Američanku Jessicu Pegulovú po vyše dvojhodinovej trojsetovej bitke 4:6, 6:4, 6:3.

    V dueli o titul nastúpi proti víťazke súboja medzi najvyššie nasadenou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Pegulovej krajankou Amandou Anisimovovou.

    VIDEO: Zostrih zápasu Pegulová - Rybakinová

    O osude prvého setu rozhodol Pegulovej brejk za stavu 2:2. V druhom dejstve si Rybakinová, ktorá v skupine vyhrala všetky tri zápasy, vybudovala náskok 5:2.

    Pegulová v ďalších minútach znížila na 4:5, no v desiatom geme opäť stratila servis a Rybakinová si vynútila tretí set.

    Wimbledonská šampiónka z roku 2022 bola v „laufe“, v rozhodujúcom dejstve Pegulovú dvakrát brejkla a v deviatom geme premenila pri svojom podaní hneď prvý mečbal.

    „Bol to tvrdý boj. Vždy je veľmi náročné hrať proti Jessice, ktorá začala veľmi dobre. Ja som bola v úvode duelu trochu pomalá, stratila som podanie i prvý set. Nebolo ľahké zmobilizovať sa a otočiť nepriaznivý vývoj.

    Podarilo sa mi to aj vďaka podaniu, ktoré ma dnes podržalo," uviedla pre akreditované médiá Rybakinová, ktorá vyrovnala vzájomnú bilanciu s Pegulovou na 3:3.

    Tenis

    Tenis

    Cameron Norrie
    Cameron Norrie
    Norrie má v Métach šancu na titul. Vo finále ho vyzve nenasadený Američan
    dnes 19:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Nezlomná Rybakinová predviedla ďalší obrat. Na Turnaji majsteriek zabojuje o titul