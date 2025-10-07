    Zvládla prvú prekážku, teraz ju čaká najťažšia. Šramková vyzve svetovú jednotku

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. okt 2025 o 10:36
    Slovenka postúpila do 2. kola turnaja vo Wu-chane.

    WU-CHAN. Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do 2. kola na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.

    V prvom kole zdolala Annu Kalinskú z Ruska po trojsetovom boji 6:2, 3:6 a 6:3 a jej ďalšou súperkou bude svetová i turnajová jednotka Arina Sobolenková z Bieloruska.

    Dvadsaťosemročná Šramková si v prvom sete vybudovala po dvoch brejkoch náskok 4:1 a z rúk ho nepustila.

    V druhom stratila dvakrát svoj servis a jej súperka vyhrala od stavu 3:3 tri gemy za sebou, čím si vynútila rozhodujúce dejstvo.

    V ňom Šramková prišla o podanie ako prvá a prehrávala 2:3, skóre však dokázala otočiť ziskom štyroch hier v sérii.

    Japonka Naomi Osaková postúpila rovnako do 2. kola, keď si v pozícii nasadenej jedenástky poradila s Leylah Fernandezovou z Kanady v troch setoch 4:6, 7:5 a 6:3.

     Belinda Benčičová vo švajčiarskych farbách vyradila Donnu Vekičovú z Chorvátska hladko 6:2 a 6:2.

    WTA Wu-chan 2025

    dvojhra - 1. kolo:

    Rebecca Šramková (SR) - Anna Kalinská (Rus.) 6:2, 3:6, 6:3

    Naomi Osaková (Jap.-11) - Leylah Fernandezová (Kan.) 4:6, 7:5, 6:3

    Ľudmila Samsonovová (Rus.-16) - Emiliana Arangová (Kol.) 6:1, 7:5

    Sofia Keninová (USA) - Anastasia Sacharovová (Rus.) 3:6, 7:6 (5), 6:3

    Jaqueline Cristianová (Rum.) - McCartney Kesslerová (USA) 6:7 (6), 6:0, 6:3

    Karolína Muchová (ČR-12) - Marta Kosťjuková (Ukr.) 2:6, 6:2, 6:4

    Ann Liová (USA) - Emma Raducanuová (V. Brit.) 6:1, 4:1 - skreč

    Belinda Benčičová (Švajč.-13) - Donna Vekičová (Chorv.) 6:2, 6:2

    Čang Šuaj (Čína) - Emma Navarrová (USA-14) 6:2, 2:6, 6:3

    Magdalena Frechová (Poľ.) - Veronika Kudermetovová (Rus.) 6:3, 2:6, 6:3

    Tenis

    dnes 10:36
