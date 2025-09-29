Alcaraz musel nájsť sily na obrat. V bitke o titul sa môže pomstiť Fritzovi

TOKIO. Americký tenista Taylor Fritz sa prebojoval do finále turnaja ATP v Tokiu. V pozícii dvojky turnaja zdolal krajana Jensona Brooksbyho v dvoch setoch 6:4 a 6:3.
V boji o titul sa stretne so svetovou i turnajovou jednotkou Carlosom Alcarazom, Španiel si poradil s Nórom Casperom Ruudom 3:6, 6:3 a 6:4.
Alcaraz sa stretol s Fritzom minulý týždeň v zápase Laver Cupu, ktorý svetová jednotka prehrala bez zisku setu.
ATP Tokio
dvojhra - semifinále:
Taylor Fritz (USA-2) - Jenson Brooksby (USA) 6:4, 6:3
Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Casper Ruud (Nór.-4) 3:6, 6:3, 6:4