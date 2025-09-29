    Alcaraz musel nájsť sily na obrat. V bitke o titul sa môže pomstiť Fritzovi

    Carlos Alcaraz
    Carlos Alcaraz (Autor: TASR/AP)
    TASR|29. sep 2025 o 13:47
    Vo finále sa stretnú dvaja najvyššie nasadení hráči.

    TOKIO. Americký tenista Taylor Fritz sa prebojoval do finále turnaja ATP v Tokiu. V pozícii dvojky turnaja zdolal krajana Jensona Brooksbyho v dvoch setoch 6:4 a 6:3.

    V boji o titul sa stretne so svetovou i turnajovou jednotkou Carlosom Alcarazom, Španiel si poradil s Nórom Casperom Ruudom 3:6, 6:3 a 6:4.

    Alcaraz sa stretol s Fritzom minulý týždeň v zápase Laver Cupu, ktorý svetová jednotka prehrala bez zisku setu.

    ATP Tokio

    dvojhra - semifinále:

    Taylor Fritz (USA-2) - Jenson Brooksby (USA) 6:4, 6:3

    Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Casper Ruud (Nór.-4) 3:6, 6:3, 6:4

