VIDEO: Prekvapenie v Laver Cupe. Alcaraz utrpel nečakane hladkú prehru

Laver Cup po 2. dni
Európa - Svet 3:9
Alexander Zverev (Nem.) - Alex de Minaur (Austr.) 1:6, 4:6
Holger Rune (Dán.) - Francisco Cerundolo (Arg.) 3:6, 6:7 (5)
Carlos Alcaraz (Šp.) - Taylor Fritz (USA) 3:6, 2:6
Casper Ruud, Holger Rune (Nór./Dán.) - Alex de Minaur, Alex Michelsen (Austr./USA) 3:6, 4:6
SAN FRANCISCO. Tenisti Tímu sveta otočili priebeh a po druhom dni Laver Cupu v San Franciscu viedli nad výberom Európy 9:3.
V sobotu vyhrali všetky štyri zápasy - tri dvojhry i štvorhru. O najväčšie prekvapenie sa postaral Američan Taylor Fritz, ktorý zdolal svetovú jednotku Španiela Carlosa Alcaraza jednoznačne 6:3, 6:2.
Fritz, piaty muž rebríčka ATP, dosiahol prvé víťazstvo v štyroch vzájomných stretnutiach s Alcarazom. Španielovi odplatil prehru zo semifinále Wimbledonu.
„Vedel som ešte pred príchodom na kurt, čo mám urobiť, jediná otázka znela, či to budem schopný spraviť. Nehral som opatrne, nemal som žiaden strach, išiel som aj do ťažkých loptičiek v dôležitých momentoch,“ citovala agentúra AFP Fritza.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Fritz
Alcaraz zložil domácemu hráčovi poklonu: „Nebol to zápas, aký som si predstavoval. Treba však uznať, že súper podal skvelý výkon. Na kurte sa pohyboval lepšie ako ja.“
Už pred Fritzom získali dôležité body pre Tím sveta vo dvojhrách aj Austrálčan Alex De Minaur a Argentínčan Francisco Cerundolo.
De Minaur uspel aj vo štvorhre, keď spoločne s Alexom Michelsenom zvíťazili nad nórsko-dánskym duom Casper Ruud, Holger Rune 6:3, 6:4.
V sobotu sa pripisovali za výhry dva body, v nedeľu sa budú rozdávať až tri. Celkovým víťazom duelu v Chase Center sa stane ten tím, ktorý ako prvý dosiahne 13 bodov.
Európa vyhrala päť z úvodných siedmich edícií Laver Cupu. Obhajuje aj vlaňajšie prvenstvo z Berlína, kde zdolala Tím sveta 13:11.