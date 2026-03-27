Roky na vrchole si vyžiadali svoju daň. Známy tenista oznámil koniec kariéry

Belgický tenista David Goffin po sezóne ukončí kariéru. 35-ročný hráč, ktorého maximom v rebríčku bola siedma priečka, to dnes oznámil na sociálnych sieťach.
"Všetky tie roky na vrcholovej úrovni si už začali na mojom tele vyberať daň. K rozhodnutiu skončiť prispelo aj vlaňajšie zranenie kolena, "uviedol Goffin, ktorý na okruhu ATP získal šesť titulov.
Na grandslamoch bolo jeho najlepším výsledkom štvrťfinále. Dosiahol naň raz na Australian Open a Roland Garros a dvakrát vo Wimbledone.
Dvakrát si tiež zahrá finále Davisovho pohára a raz finále Turnaja majstrov.