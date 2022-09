Na US Open končí nasadená šestka, Medvedev ani Kyrgios nezaváhali

NEW YORK. Obhajca titulu Daniil Medvedev z Ruska postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji US Open v New Yorku.

Najvyššie nasadený hráč zvíťazil v stretnutí 2. kola nad Francúzom Arthurom Rinderknechom 6:2, 7:5, 6:3.

Jeho najbližším súperom bude Číňan I-ping Wu, ktorý zdolal Portugalca Nuna Borgesa 6:7 (3), 7:6 (4), 4:6, 6:4, 6:4.

Ďalej sa prebojoval aj Austrálčan Nick Kyrgios, finalista z Wimbledonu si poradil s Francúzom Benjaminom Bonzim 7:6 (3), 6:4, 4:6, 6:4.

VIDEO: Nick Kyrgios vs. Benjamin Bonzi na US Open 2022