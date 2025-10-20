    Česi nastúpia proti Španielom v najsilnejšom zložení. Pokúsia sa zdolať aj svetovú jednotku

    Španielsko je podľa mňa hrateľný súper, uviedol kapitán Berdych.

    PRAHA. Tenisti Česka nastúpia na novembrovom finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni v najsilnejšom zložení. Kapitán Tomáš Berdych nominoval kvarteto Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Adam Pavlásek.

    Vo štvrťfinále čaká jeho tím Španielsko vo svojom strede so svetovom jednotkou Carlosom Alcarazom.

    „Španielsko je podľa mňa hrateľný súper. Má síce v tíme Alcaraza, no Carlosa ešte čakajú veľké turnaje ATP, na ktorých sa bude chcieť dostať čo najďalej.

    Do Bologne môže prísť unavený Počkáme si a uvidíme, ktorí španielski hráči napokon proti nám 20. novembra nastúpia," uviedol Berdych pre sport.cz.

    Česi sa prebojovali do Bologne vďaka cennému triumfu 3:2 na pôde USA.

    dnes 17:19
