Druhý nasadený Ruud skončil už v 2. kole, vyradil ho Američan Brooksby

MELBOURNE. Americký tenista Jenson Brooksby sa postaral o najväčšie prekvapenie na tohtoročnom grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V 2. kole vyradil druhého nasadeného Nóra Caspera Ruuda 6:3, 7:5, 6:7 (4), 6:2.

Vlaňajší finalista Roland Garros i Us Open nenašiel účinnú protizbraň na disponovaného súpera, ktorý skvele podával a mal navrch aj vo výmenách.

"Som na seba hrdý. Po prehratom tajbrejku tretieho setu nebolo ľahké zmobilizovať sa, no mentálne som to skvele zvládol.Rýchlo som Caspera brejkol a potom som si to už postrážil," uviedol v pozápasovom interview Brooksby, ktorý štartuje v Melbourne prvýkrát v hlavnej súťaži.