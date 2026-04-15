Na tretí titul v Barcelone nezaútočí. Zranenie Alcaraza je vážnejšie, ako sa predpokladalo

Španielsky tenista Carlos Alcaraz odstúpil pre zranenie pravého zápästia z antukového turnaja v Barcelone, kde sa mal v 2. kole stretnúť s Tomášom Macháčom. Český hráč tak bez boja postúpil do štvrťfinále.
Najvyššie nasadený Alcaraz v utorok v 1. kole zvíťazil 6:4, 6:2 nad Fínom Otto Virtanenom, aj keď ho už zranenie limitovalo.
Dnes porazený finalista predchádzajúceho turnaja v Monte Carle vynechal tréning a popoludní na tlačovej konferencii oznámil, že na tretí titul v Barcelone nezaútočí.
"Po výsledkoch vyšetrení sa dnes ukázalo, že zranenie je o niečo vážnejšie, ako sme všetci predpokladali. Musím počúvať svoje telo a robiť to, čo je pre mňa najlepšie a čo ma neovplyvní do budúcnosti, "povedal Alcaraz, ktorý po odstúpení prišiel o šancu vrátiť sa do čela rebríčka pred Taliana Jannika Sinnera, ktorý ho v nedeľu porazil v súboji o titul v Monaku.
So sedemnásobným grandslamovým šampiónom Alcarazom sa mal Macháč stretnúť tretíkrát v kariére, po dvoch zápasoch z roku 2024 mali vyrovnanú bilanciu 1:1.
Súperom českého tenistu vo štvrťfinále bude víťaz duelu medzi Talianom Lorenzom Sonegom a piatym nasadeným Andrejom Rublovom z Ruska.