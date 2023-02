Alcaraz chce obhájiť titul, cieľom je návrat na post jednotky

Španiel už vlani bol svetovou jednotkou a podľa vlastných slov necíti tlak, že musí "naháňať" Djokoviča. Je však jeho cieľom byť v roku 2023 opäť na čele hodnotenia singlistov.

"Pravda je, že nás čaká pekný rok s nádhernými turnajmi. Pravdou tiež je, že tlak na mňa bude pri obhajobe niektorých titulov z vlaňajška.

V prvom rade musím hrať kvalitný tenis, no vždy si hovorím, že omnoho dôležitejšie ako víťazstvo je užívať si každučký zápas," povedal Alcaraz po prvom tohtoročnom triumfu v Riu.

"Pokúsim sa získať viac grandslamových titulov a vrátiť sa na post svetovej jednotky. Verím, že sa mi to v tomto roku podarí," doplnil. Alcaraza okrem Ria de Janeiro čaká obhajoba titulov aj v Miami, Barcelone, Madride a na US Open v New Yorku.

Svojho prvého súpera v Riu síce zdolal v dvoch setoch, no potreboval na to takmer dve hodiny na kurte.

Priznal, že 22-ročného Alvesa nepoznal a pred vzájomným zápasom videl iba nejaké videá s jeho hrou. "Po štyroch mesiacoch so zranením sa cítim na dvorcoch dobre. Mám za sebou kvalitný týždeň v Argentíne, čo mi dodalo sebadôveru," poznamenal.