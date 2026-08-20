Vynechal takmer pol roka. Alcaraz sa vráti na US Open ako obhajca trofeje

Španielsky tenista Carlos Alcaraz bude po zranení zápästia obhajovať titul na grandslame US Open v New Yorku.
Na kurtoch chýba víťaz celkovo siedmich grandslamov od polovice apríla, po tom ako pred viac ako štyrmi mesiacmi odstúpil z turnaja v Barcelone.
"Som späť. Ideme na to, "povedal v krátkom videu druhý hráč svetového rebríčka. Súťaže vo dvojhre na US Open sa začnú 30. augusta.
Návrat na kurty oznámil tridsaťjedenročný Alcaraz na instagrame. Súťaže vo dvojhre na US Open sa začnú 30. augusta.
Kým ho začalo trápiť zápästie, mal skvelý začiatok sezóny: vyhral úvodných 16 zápasov a triumfom na Australian Open skompletizoval kariérny Grand Slam.
Vo Flushing Meadows získal trofej tiež v roku 2022, po jej zisku sa vtedy stal v 19 rokoch najmladšou svetovou jednotkou.