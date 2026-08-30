ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (6. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 6. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké Liga LIVE, 6. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
30.08.2026 o 17:00
6. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 6. kola Niké ligy, v ktorom Slovan Bratislava hostí Zemplín Michalovce. Stretnutie sa začína o 17:00.
Slovan sa nachádza na 2. mieste s 12-timi bodmi na konte, o bod za vedúcou Trnavou, tá má však jeden zápas k dobru. Belasí v minulom kole prvýkrát inkasovali, ale aj tak na pôde Košíc zvíťazili 2:1.
Michalovce zaknihovali v uplynulom kole prvú výhru v sezóne, Skalicu doma zdolali 2:0 gólmi Lemishka a Brosnana. V tabuľke im patrí 9. priečka so ziskom 4 bodov.
Slovan sa nachádza na 2. mieste s 12-timi bodmi na konte, o bod za vedúcou Trnavou, tá má však jeden zápas k dobru. Belasí v minulom kole prvýkrát inkasovali, ale aj tak na pôde Košíc zvíťazili 2:1.
Michalovce zaknihovali v uplynulom kole prvú výhru v sezóne, Skalicu doma zdolali 2:0 gólmi Lemishka a Brosnana. V tabuľke im patrí 9. priečka so ziskom 4 bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
1
0
12:2
13
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
4
0
0
14:1
12
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
3
1
0
11:1
10
V
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
12:11
10
V
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
5
2
1
2
8:9
7
P
P
V
V
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
9
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
1
1
3
3:6
4
V
P
R
P
P
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body