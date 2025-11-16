ONLINE: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner dnes, Turnaj majstrov 2025 LIVE (finále)

TURÍN. Jannik Sinner a Alexander Zverev hrajú finále na Turnaji majstrov 2025 v Turíne.
ONLINE PRENOS: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner (tenis, Turnaj majstrov 2025, finále, nedeľa, naživo, výsledky)
Turnaj majstrov Finále 2025
16.11.2025 o 18:00
Alcaraz
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Sinner
Prenos
Přeji příjemný tenisový podvečer. Pokračování neskutečného rivalství mezi Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem nabídne finále Turnaje mistrů v italském Turíně. Předpokládaný začátek zápasu je 18:00.
Vzájemná utkání 11:7
Aktéři proti sobě sehráli již osmnáct zápasů, na hlavním okruhu vede Alcaraz 11:5. V letošním roce se střetli šestkrát. Španěl se radoval na French Open (3 odvrácené mečboly) i na US Open, dále také v Římě a Cincinnati (skreč). Ital naopak triumfoval ve Wimbledonu a na halové saudskoarabské exhibici Six Kings Slamu.
Výraznějším kurzovým favoritem je Sinner, kterému do karet hrají domácí podmínky. K vidění však pravděpodobně bude nervy drásající bitva, kterých tito dva spolu sehráli nespočet. My doufáme hlavně v atraktivní tenis, který zakončí celou sezonu na okruhu ATP.
Jannik Sinner (ATP 2.)
Čtyřiadvacetiletý italský tenista Jannik Sinner se sice na domácí finálové akci představil již v roce 2021 jakožto náhradník, právoplatné kvalifikace se však dočkal až o dva roky později. Historii v tomto dějišti má aktuální světová dvojka výbornou, neboť třetím rokem po sobě prošla až do finále. Zatímco v tom prvním Ital ve dvou setech padl s legendárním Djokovićem, minulý rok porazil ve finále Fritze a získal svou premiérovou trofej z této akce. Rodák z Jižního Tyrolska se od února do května nesměl kvůli kontroverzní dopingové kauze účastnit žádného turnaje, formu však vůbec neztratil a nebyl daleko od toho, aby i letošní rok zakončil jako světová jednička. Vstupenku pro finálový podnik si zajistil zhruba o měsíc později, než jeho dnešní soupeř. Do výčtu jeho letošních úspěchů patří titul z Australian Open a Wimblednou, dále prvenství na tisícovce v Paříži a na pětistovkách v Pekingu a ve Vídni. Finále navíc zaznamenal na zbylých dvou grandslamech a také na tisícovkách v Cincinnati a doma v Římě. Jeho letošní bilance je 57:6 (hala 14:0).
Cestu turnajem měl ještě o něco snazší, než jeho aktuální největší rival. Během čtyř zápasů neztratil ani jednu sadu, jen jednou musel do zkrácené hry a dokonce ani jednou nepřišel o svůj vlastní servis. Na úvod si poradil s Kanaďanem Augerem-Aliassimem (7:5; 6:1). Výraznější potíže mu nedělali ani světová trojka Zverev (6:4; 6:3) či Američan Shelton (6:3; 7:6). V semifinále narazil na svého oblíbeného soka De Minaura, který s ním dokázal držet krok pouze v úvodním dějstvím (7:5; 6:2). Tímto vítězstvím protáhl svou neskutečnou sérii 29 výher v řadě na halovém betonu a rozhodně ji bude chtít v dnešním souboji zakulatit.
Carlos Alcaraz (ATP 1.)
Dvaadvacetiletý španělský tenista Carlos Alcaraz se na letošní Turnaj mistrů v italském Turíně kvalifikoval již počátkem července, čímž si zajistil již třetí účinkování v řadě na této akci (v roce 2022 se sice rovněž kvalifikoval, z důvodu zranění zde ale nestartoval). Rodák z El Palmaru až teprve letos překonal semifinálovou fázi a zahraje si o první zdejší titul. V letošním roce se aktuální světové jedničce znovu velmi dařilo a jen málokdy proti němu stál soupeř, který by s ním dokázal udržet krok. Z turnajů si letos odvezl celkově osm trofejí, konkrétně z French Open a US Open, dále z tisícovek v Monte Carlu, Římě a Cincinnati a také z pětistovek v Rotterdamu, Londýně a Tokiu. Finále si také zahrál ve Wimblednou či na domácím turnaji v Barceloně. Navíc už teď má jistotu, že ať už dopadne finálový duel jakkoliv, právě on přezimuje na tenisovém trůnu. Tento počin se mu povede podruhé v kariéře, poprvé tomu tak bylo v roce 2022. Jeho letošní bilance čítá 71 výher oproti 8 porážkám (hala 10:2).
Cestu do premiérového finále na tomto podniku neměl nijak zvlášť trnitou, komplikacím čelil pouze ve druhém zápase proti Američanovi Fritzovi. Na úvod si poradil s Australanem De Minaurem (7:6; 6:2), v následujícím kole však musel pořádně zabrat právě proti zmiňovanému Fritzovi (6:7; 7:5; 6:3). Ani po této výhře však neměl zajištěný postup do semifinále, ten však ztvrdil vítězstvím proti domácímu Musettimu (6:4; 6:1). V semifinále nedal šanci Kanaďanovi Augerovi-Aliassimemu (6:2; 6:4) a dnes se porve o devátou letošní trofej.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:00.