Bol to neustály boj o prežitie, prezradil Becker o väzenských podmienkach. Dali ho na samotku

BRATISLAVA. Bývalá tenisová hviezda Boris Becker v nedávnom rozhovore pre nemecký bulvárny magazín Blick detailne rozobral svoju hráčsku kariéru, ťažké obdobie vo väzení, finančné problémy aj aktuálnu životnú situáciu.
Za svoj domov označuje talianske Miláno, v ktorom žije so svojou manželkou Lilianou de Carvalhovou Monteirovou, ktorá je od neho o 22 rokov mladšia.
V roku 2022 strávil Becker sedem a pol mesiaca vo väzení v Anglicku za to, že nepriznal všetok svoj majetok po vyhlásení osobného bankrotu v roku 2017.
"Za posledných pár rokov som zažil skúsenosti, ktoré by som neprial ani svojmu najhoršiemu nepriateľovi. Môžem poukázať na vlastné chyby, ktoré mladší športovec nemusí robiť.
Napísal knihu
Všimol som si, že úspešní športovci sa po skončení aktívnej kariéry často stretávajú s problémami - osobnými, profesionálnymi a finančnými. A na to existuje dôvod," prezradil.
Okrem iného spomenul aj svoju novú knihu s názvom "Inside: Winning. Losing. Starting Again". Tá sa na pulty obchodov dostane až 25. septembra, preto zatiaľ prezradil len niečo málo z nej.
Knihu napísal za niečo vyše roka. Bral to ako "druh rozhovorovej terapie" a vnímal to ako niečo "liečivé pre jeho dušu". Za mrežami si viedol denník.
O anglických väzniciach hovorí ako o "mimoriadne nebezpečnom mieste". "Nie ste tam v bezpečí. Ľudia tam zomierajú. Či už samovraždou, kvôli iným ľuďom, alebo ste jednoducho vážne zranení.
Existuje nehlásený počet úmrtí, o ktorých nechcete vedieť. Celý ten čas bol neustálym bojom o prežitie," uviedol šesťnásobný grandslamový šampión.
"Väzenie zvyčajne riadia väzni, nie dozorcovia. Nazval som ich 'tvrdí chlapci'. Ako tenista som vždy bol dobrý pod tlakom a zvládal som stres! Ale ako si týchto ľudí získať? A kto je pri moci?
Stretnete sa v jedálni na večeri a hneď vidíte, kto je vodca, kto vyzerá nebezpečne, ktorá skupina sa stretáva - a s kým sa dozorcovia viac rozprávajú," uviedol Becker s tým, že spoluväzňov nezaujímalo, že je bývalý tenista.
"Vnímali ma ako vysokého bieleho Nemca. Nebola to výhoda ani nevýhoda. Určitá skupina si ma jednoducho vzala," povedal, hoci sa za mrežami tam dvakrát vyľakal na smrť.
Na samotke
Údajne ho klasifikovali ako vysoko rizikového väzňa. Riaditeľ zariadenia ho poznal a obával sa toho, že by to mohli ostatní zneužiť. Preto ho dal na samotku - aby sa mu prípadný spolubývajúci v noci nevyhrážal alebo lial horúcu vodu na nohu z kanvice, aby ho prinútil urobiť to, čo povie.
Najčastejšie sa za mrežami ubližuje tým, ktorí zneužívali deti. "Sú bití takmer každý týždeň. Jeden z nich sexuálne zneužíval 14-ročné dievča. Vždy, keď mali príležitosť, niekoľko z nich prišlo a dalo mu facku či dve. A dozorcovia sa odvrátili.
Väzenie má svoje vlastné pravidlá. Je to brutálny svet. V noci je to v poriadku. Občas počujete výkriky a iné veci, ale dvere sú zatvorené. Keď sa znova otvoria, môže sa stať čokoľvek," opísal svoje zážitky Becker.
Učiteľ angličtiny či matematiky
Dôležité bolo podľa neho pracovať. "Po prvé, aby ste si zabili čas. A po druhé, aby ste si zarobili peniaze. Bez práce dostanete 15 libier týždenne, ktoré použijete na zaplatenie telefónnych hovorov a jedla.
Ale s tým sa ďaleko nedostanete. Takže ak chcete jablko, kávu alebo čokoládu, musíte si niečo robiť," pokračoval.
Každá robota bola približne za 1,50 libry na deň. Beckerovi sa podarilo získať dve zamestnania.
"Učil som angličtinu a základy matematiky, pretože som sa v týchto oblastiach vyznal – v porovnaní s väčšinou ľudí tam. Mnohí nevedeli veľmi dobre čítať ani písať. V druhej väznici som bol učiteľ športu a neskôr stoicizmu," priblížila niekdajšia svetová jednotka.
Najviac však zarobil 35 libier týždenne, čo je na dané pomery "dobré". Po niekoľkých týždňoch si istá skupina uvedomila, že psychicky funguje celkom dobre.
"Tak som sa stal mediátorom pre drsných chlapov. Hovoril som v ich mene s väzenskou správou, čítal som ich listy a odpovedal za nich. A tak som dostal veľmi dôležitú úlohu. A potrebnú ochranu," doplnil s tým, že aj keď sa mu to neodporúčalo, tak stále udržiava kontakt s jedným alebo dvoma spoluväzňami.