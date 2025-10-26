VIDEO: Jubilejný titul pre Benčičovú. Českej tenistke nedala žiadnu šancu

WTA Tokio 2025
Dvojhra - finále:
Belinda Benčičová (Švaj.-5) - Linda Nosková (ČR-6) 6:2, 6:3
TOKIO. Švajčiarska tenistka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová sa stala víťazkou turnaja WTA v Tokiu.
V nedeľnom finále dvojhry si ako nasadená päťka poradila s turnajovou šestkou Češkou Lindou Noskovou hladko 6:2, 6:3.
Benčičová získala svoj druhý titul v tomto roku a jubilejný desiaty na hlavnom profesionálnom okruhu.
VIDEO: Zostrih zápasu Benčičová - Nosková
Na začiatku sezóny triumfovala na podujatí v Abú Zabí. Dvadsaťosemročnej Švajčiarke sa v Tokiu darí, pred štyrmi rokmi dobyla v japonskej metropole olympijské zlato vo dvojhre a striebro vo štvorhre.
„Bolo nádherné hrať tu pred vami. Naposledy, keď som tu zvíťazila na olympiáde, som hrala pred prázdnym hľadiskom, takže teraz to bola úplne odlišná atmosféra.
Milujem hrať tu v Japonsku, takže som super šťastná, že som vyhrala tento turnaj,“ citovala Benčičovú agentúra AP.