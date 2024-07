ONLINE: Barbora Krejčíková - Jasmine Paoliniová dnes, Wimbledon 2024 (finále) LIVE

Prenos

Otázkou zůstává, jak na tom bude Krejčíková se silami. Aktuálně v součtu s deblem strávila na Wimbledonu na kurtu necelých osmnáct hodin. Dlouho byla jedinou hráčkou v pavouku dvouhry i čtyřhry. Nicméně ve středu večer vypadla ve čtvrtfinále debla, když po třech hodinách boje prohrála společně s Němkou Siegemundovou páru Dabrowská/Routliffeová. I tak dokázala velmi dobře zregenerovat a porazit Kazašku Rybakinovou, která doposud ve Wimbledonu zapsala jen dvě prohry oproti osmnácti výhrám. V roce 2022 tady získala svůj jediný grandslamový titul.

Složení ženského finále tak nějak dokazuje, že ženský tenis je momentálně nepředvídatelný. Krejčíková se v letošní sezoně trápila. Na úvod roku zaznamenala čtvrtfinále v Melbourne, kde nestačila na Sabalenkovou, ale potom se hledala. Do Wimbledonu přicestovala s bilancí 7:9. To Paoliniová až do tohoto Wimbledonu nevyhrála nikdy zápas hlavní soutěže travnatého grandslamu.

Krejčíková se během Wimbledonu stala třetí tenistkou 21. století, která si na všech grandslamech zahrála čtvrtfinále v deblu i singlu. Doposud se to povedlo pouze sestrám Williamsovým. To Paoliniová jako první Italka v historii postoupila do finále Wimbledonu. Rozhodla o tom tím, že v nejdelším ženském wimbledonském semifinále v dějinách přemohla chorvatskou ranařku Vekičovou 10:8 v supertiebreaku třetího setu.

Krejčíková je čtvrtou Češkou ve finále Wimbledonu za posledních deset let. V roce 2014 porazila Petra Kvitová Eugenii Bouchardovou a loni zdolala Markéta Vondroušová Uns Džábirovou, to před třemi lety podlehla Karolína Plíšková Ashleigh Bartyové. Přitom letos jako jediná Češka postoupila do třetího kola.

Pro obě tenistky to bude dnes druhé grandslamové finále v kariéře. Barbora Krejčíková před třemi lety opanovala Roland Garros, když ve finále přehrála Rusku Pavljučenkovovou. To Paoliniová absolvuje druhé finále v letošní sezoně. Před šesti týdny v Paříži schytala výprask od Polky Šwiatekové 2:6, 1:6. I tak poskočila vůbec poprvé v životě do první desítky v žebříčku na sedmou pozici.

Cesta turnajem – Jasmine Paoliniová

1. kolo – Sorribesová 7:5, 6:3

2. kolo – Minnenová 7:6, 6:2

3. kolo – Andreescuová 7:6, 6:1

Osmifinále – Keysová 6:3, 6:7, 5:5, skreč

Čtvrtfinále – Navarrová 6:2, 6:1

Semifinále – Vekičová 2:6, 6:4, 7:6

Cesta turnajem – Barbora Krejčíková

1. kolo – Kuděrmetovová 7:6, 6:7, 7:5

2. kolo – Volynetsová 7:6, 7:6

3. kolo – Bouzasová 6:0, 4:3, skreč

Osmifinále – Collinsová 7:5, 6:3

Čtvrtfinále – Ostapenková 6:4, 7:6

Semifinále – Rybakinová 3:6, 6:3, 6:4

Vzájemné zápasy 1:0

Zápas kvalifikace Australian Open z roku 2018, kdy Krejčíková vyhrála 6:2, 6:1 je pro dnešní finále fakticky bezpředmětný.