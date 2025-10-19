    Kanaďan nedoprial Čechovi radosť z titulu. V napínavom finále s dvoma tajbrejkami zvíťazil

    Felix Auger-Aliassime.
    Felix Auger-Aliassime. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. okt 2025 o 20:13
    Auger-Aliassime dostihol Miloša Raoniča na čele historickej tabuľky najúspešnejších Kanaďanov.

    BRUSEL. Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime získal titul na turnaji ATP 250 v Bruseli. V nedeľnom finále zvíťazil ako dvojka podujatia nad tretím nasadeným Čechom Jiřím Lehečkom 7:6 (2), 6:7 (6), 6:2. Duel trval 2 hodiny a 34 minút.

    Auger-Aliassime dostihol Miloša Raoniča na čele historickej tabuľky najúspešnejších Kanaďanov v Open ere. Obaja majú na konte osem turnajových prvenstiev.

    Zároveň si výrazne zlepšil vyhliadky na účasť na Turnaji majstrov v Turíne. Posunul sa v rebríčku na 9. priečku o 330 bodov za Taliana Lorenza Musettiho.

    „Obaja sme podali veľmi sústredený výkon. Prvé dva sety, to bol tenis najvyššej úrovne. Zápas sa mohol vyvíjať všelijako a našťastie to bol v môj prospech. Som veľmi rád,“ povedal po finále Auger-Aliassime.

    ATP Brusel

    Dvojhra - finále:

    Felix Auger-Aliassime (Kan.-2) - Jiří Lehečka (ČR-3) 7:6 (2), 6:7 (6), 6:2

