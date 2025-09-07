    Pred troma rokmi chcela skončiť, teraz získala 4. grandslam v kariére. Sabalenková dobyla NYC

    Aryna Sabalenková bozkáva trofej pre víťazku US Open 2025.
    Aryna Sabalenková bozkáva trofej pre víťazku US Open 2025.
    7. sep 2025
    Sabalenková mala v minulosti problémy so servisom, ktoré v roku 2022 vyústili do sérií prehier a frustrácie.

    NEW YORK. Pred troma rokmi bola tenistka Aryna Sabalenková blízko k ukončeniu kariéry, v nedeľu triumfovala na grandslamovom US Open.

    V sobotnom finále zvíťazila v pozícii turnajovej jednotky nad ôsmou nasadenou domácou Amandou Anisimovovou 6:3, 7:6 (3).

    Sabalenková dosiahla podľa svojho tímu úspech vďaka zlepšenej psychickej odolnosti. „Je známe, že je emotívna hráčka aj človek. Ako sa cíti, často určuje jej výkon. V posledných rokoch sa však naučila lepšie ovládať emócie,“ uviedol jej kondičný tréner Jason Stacy.

    Dvadsaťsedemročná Bieloruska mala v minulosti problémy so servisom, ktoré v roku 2022 vyústili do sérií prehier a frustrácie:

    „Bol moment, keď som si povedala, že možno je čas skončiť. Potom sme začali pracovať na servise s biomechanickým špecialistom Gavinom MacMillanom a všetko sa zmenilo,“ pripomenula Sabalenková.

    Aryna Sabalenková (vľavo) a Amanda Anisimovová pred finále US Open 2025.
    Bieloruska Aryna Sabalenková nastupuje na kurt pred ženským finále US Open 2025.
    Američanka Amanda Anisimovová nastupuje na kurt pred ženským finále US Open 2025.
    Ženské finále US Open 2025 sledovala aj herečka Courtney Coxová zo seriálu Priatelia.
    Odvtedy vyhrala Australian Open 2023, v nasledujúcom roku titul obhájila a vlani pridala prvý triumf na US Open.

    Sabalenková po júnovej prehre vo finále Roland Garros s Američankou Coco Gauffovou čelila kritike za svoje emotívne vyjadrenia, keď výhru súperky pripísala vlastnému slabému výkonu a nie Gauffovej umu. Neskôr sa však ospravedlnila.

    VIDEO: Zostrih finálového zápasu dvojhry žien na US Open 2025

    „Mýlila som sa. Bola to tvrdá lekcia, ale pomohla mi vo viacerých smeroch,“ dodala tenistka podľa agentúry AFP.

    Jej tréner Anton Dubrov tvrdí, že k rozkvetu prispelo šťastie na kurte aj mimo neho.

    „Myslím, že je dôležité, aby si každý našiel rovnováhu medzi prácou a životom. Veľmi to pomáha, pretože sa na kurte cítite istejšie a bezpečnejšie.

    Často, keď športovci prehrávajú, myslia si, že všetko robia zle aj mimo kurtu. Na kurte je to vaša práca. Ste profesionál,“ povedal Dubrov.

    dnes 07:42
