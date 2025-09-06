Sabalenková je opäť šampiónkou US Open. Obhajobou titulu napodobnila Serenu

US Open 2025
Dvojhra žien - finále:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Amanda Anisimovová (USA-8) 6:3, 7:6 (3)
NEW YORK. Bieloruská tenistka a aktuálna svetová jednotka Aryna Sabalenková sa stala víťazkou ženskej dvojhry na US Open 2025.
Vo finále zdolala domácu Amandu Anisimovovú po setoch 6:3, 7:6 (3). Pre Sabalenkovú je to celkovo štvrtá singlová trofej z podujatí veľkej štvorky, v rokoch 2023 a 2024 nenašla premožiteľku na Australian Open.
Bieloruska je prvou úspešnou obhajkyňou titulu na US Open od roku 2014, keď v New Yorku triumfovala Američanka Serena Williamsová.
Po 100. víťaznom zápase na grandslamoch zinkasuje prémiu päť miliónov dolárov pred zdanením. Obhájila 2000 bodov z vlaňajška a aj po skončení zápolení vo Flushiug Meadows si udrží post svetovej jednotky.
Pre Anisimovovú to bolo druhé neúspešné grandslamové finále, v júli vo Wimbledone neuhrala proti Poľke Ige Swiatekovej ani jediný gem.
Priebeh finále ženskej dvojhry
Anisimovová mala hneď v úvodnej hre duelu k dispozícii tri brejkbaly. Bieloruska si však udržala podanie, v ďalšom geme súperku brejkla a ujala sa vedenia 2:0.
Američanka aj vďaka viacerým víťazným bekhendom síce otočila na 3:2, no ďalšie štyri gemy sa stali korisťou Sabalenkovej, ktorá tak získala prvý set vo svoj prospech.
Anisimovová sa snažila hrať agresívne, no vo výmenách robila príliš veľa nevynútených chýb najmä z forhendovej strany.
VIDEO: Mečbal zápasu Aryna Sabalenková - Amanda Anisimovová
V druhom dejstve Anisimovová vyrovnala z 1:3 na 3:3, no v siedmom geme opäť prišla o servis a Sabalenková bola za stavu 5:3 jeden gem od triumfu.
Američanka nezložila zbrane, otočila na 6:5 a vynútila si tajbrejk. V ňom však dominovala Sabalenková, ktorá za stavu 6:3 premenila tretí mečbal a skorigovala vzájomnú bilanciu s Anisimovovou na 4:6.
Súperke odplatila semifinálovú prehru z Wimbledonu.
Napravila si tiež chuť po tohtoročných neúspešných finálových súbojoch na Australian Open a Roland Garros, v ktorých nestačila na Američanky. V Melbourne podľahla Madison Keysovej a v Paríži Cori Gauffovej.
Hlasy po zápase
Aryna Sabalenková, víťazka finále: "Je to šialené, nemám slov. Ďakujem tímu, rodine aj priateľovi. Veľká vďaka patrí aj všetkým fanúšikom, ktorí sem merali cestu z Los Angeles či Miami, aby ma povzbudzovali.
Amande blahoželám k tomu, že sa dostala do dvoch finále za sebou. Určite sa raz dočkáš titulu. Mala som hrôzu z toho, že tretie finále US Open za sebou musím hrať proti Američanke, no diváci fandili aj mne a atmosféra v hľadisku bola skvelá. Milujem New York.
Amanda Anisimovová, zdolaná finalistka: "S touto sezónou som spokojná, prehrať dve grandslamové finále za sebou však nie je až taká paráda. Blahoželám Aryne a jej tímu k zisku titulu, ukázala, že je právom svetová jednotka. Veľké podakovanie patrí fanúšikom, ktorí ma podporovali i celému môjmu tímu."