Sabalenková je opäť šampiónkou US Open. Obhajobou titulu napodobnila Serenu

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková s trofejou pre víťazku US Open 2025.
Fotogaléria (25)
Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková s trofejou pre víťazku US Open 2025. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. sep 2025 o 23:52
ShareTweet0

Bieloruská tenistka získala štvrtý grandslamový titul.

US Open 2025

Dvojhra žien - finále:

Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Amanda Anisimovová (USA-8) 6:3, 7:6 (3)

NEW YORK. Bieloruská tenistka a aktuálna svetová jednotka Aryna Sabalenková sa stala víťazkou ženskej dvojhry na US Open 2025.

Vo finále zdolala domácu Amandu Anisimovovú po setoch 6:3, 7:6 (3). Pre Sabalenkovú je to celkovo štvrtá singlová trofej z podujatí veľkej štvorky, v rokoch 2023 a 2024 nenašla premožiteľku na Australian Open.

Bieloruska je prvou úspešnou obhajkyňou titulu na US Open od roku 2014, keď v New Yorku triumfovala Američanka Serena Williamsová.

Fotogaléria zápasu: Aryna Sabalenková - Amanda Anisimovová (finále US Open 2025)
Aryna Sabalenková (vľavo) a Amanda Anisimovová pred finále US Open 2025.
Bieloruska Aryna Sabalenková nastupuje na kurt pred ženským finále US Open 2025.
Američanka Amanda Anisimovová nastupuje na kurt pred ženským finále US Open 2025.
Ženské finále US Open 2025 sledovala aj herečka Courtney Coxová zo seriálu Priatelia.
25 fotografií
Americká herečka Rosie Perezová (vľavo) počas ženského finále US Open 2025. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková počas finále US Open 2025. Americká tenistka Amanda Anisimovová vo finále US Open 2025. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková podáva vo finále US Open 2025.Američanka Amanda Anisimovová sa naťahuje za loptičkou vo finále US Open 2025.Reakcia Aryny Sabalenkovej po jednej z výmen v ženskom finále US Open 2025.Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková počas finále dvojhry na US Open 2025.Americká tenistka Amanda Anisimovová odvracia loptičku vo finále US Open 2025.Aryna Sabalenková sa teší zo zisku bodu vo finále US Open 2025.Mimika americkej tenistky Amandy Anisimovovej vo finále US Open 2025. Momentka z finále US Open 2025 medzi Arynou Sabalenkovou a Amandou Anisimovovou. Amanda Anisimovová a rozhodkyňa Marijana Veljovičová počas finále US Open 2025.Aryna Sabalenková sa stal víťazkou ženskej dvojhry na US Open 2025.Aryna Sabalenková sa stal víťazkou ženskej dvojhry na US Open 2025.Aryna Sabalenková sa stal víťazkou ženskej dvojhry na US Open 2025.Amanda Anisimovová neudržala slzy po prehranom finále na US Open 2025.Aryna Sabalenková sa stal víťazkou ženskej dvojhry na US Open 2025.Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková s trofejou pre víťazku US Open 2025.Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková s finančným šekom pre víťazku US Open 2025.Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková s trofejou pre víťazku US Open 2025.Tenisová legenda Chris Evertová spolu s finalistkami ženskej dvojhry na US Open 2025.

Po 100. víťaznom zápase na grandslamoch zinkasuje prémiu päť miliónov dolárov pred zdanením. Obhájila 2000 bodov z vlaňajška a aj po skončení zápolení vo Flushiug Meadows si udrží post svetovej jednotky.

Pre Anisimovovú to bolo druhé neúspešné grandslamové finále, v júli vo Wimbledone neuhrala proti Poľke Ige Swiatekovej ani jediný gem.

Priebeh finále ženskej dvojhry

Anisimovová mala hneď v úvodnej hre duelu k dispozícii tri brejkbaly. Bieloruska si však udržala podanie, v ďalšom geme súperku brejkla a ujala sa vedenia 2:0.

Američanka aj vďaka viacerým víťazným bekhendom síce otočila na 3:2, no ďalšie štyri gemy sa stali korisťou Sabalenkovej, ktorá tak získala prvý set vo svoj prospech.

Anisimovová sa snažila hrať agresívne, no vo výmenách robila príliš veľa nevynútených chýb najmä z forhendovej strany.

VIDEO: Mečbal zápasu Aryna Sabalenková - Amanda Anisimovová

V druhom dejstve Anisimovová vyrovnala z 1:3 na 3:3, no v siedmom geme opäť prišla o servis a Sabalenková bola za stavu 5:3 jeden gem od triumfu.

Američanka nezložila zbrane, otočila na 6:5 a vynútila si tajbrejk. V ňom však dominovala Sabalenková, ktorá za stavu 6:3 premenila tretí mečbal a skorigovala vzájomnú bilanciu s Anisimovovou na 4:6.

Súperke odplatila semifinálovú prehru z Wimbledonu.

Napravila si tiež chuť po tohtoročných neúspešných finálových súbojoch na Australian Open a Roland Garros, v ktorých nestačila na Američanky. V Melbourne podľahla Madison Keysovej a v Paríži Cori Gauffovej.

Hlasy po zápase

Aryna Sabalenková, víťazka finále: "Je to šialené, nemám slov. Ďakujem tímu, rodine aj priateľovi. Veľká vďaka patrí aj všetkým fanúšikom, ktorí sem merali cestu z Los Angeles či Miami, aby ma povzbudzovali.

Amande blahoželám k tomu, že sa dostala do dvoch finále za sebou. Určite sa raz dočkáš titulu. Mala som hrôzu z toho, že tretie finále US Open za sebou musím hrať proti Američanke, no diváci fandili aj mne a atmosféra v hľadisku bola skvelá. Milujem New York.

Amanda Anisimovová, zdolaná finalistka: "S touto sezónou som spokojná, prehrať dve grandslamové finále za sebou však nie je až taká paráda. Blahoželám Aryne a jej tímu k zisku titulu, ukázala, že je právom svetová jednotka. Veľké podakovanie patrí fanúšikom, ktorí ma podporovali i celému môjmu tímu."

Pavúk ženskej dvojhry na US Open 2025

US Open

    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner.
    Zmena termínu i lepší zárobok. Vynovená štvorhra US Open láka aj svetové jednotky
    17.06.2025
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»US Open»Sabalenková je opäť šampiónkou US Open. Obhajobou titulu napodobnila Serenu