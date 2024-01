Sabalenková nezvládla finále v Brisbane, v prvom sete dokonca dostala kanára

Duel bol reprízou minuloročného finále Australian Open, no svetová dvojka tentokrát ťahala za kratší koniec.

Víťazka Wimbledonu z roku 2022 Rybakinová si pripísala šiesty turnajový triumf na okruhu WTA.

"Skóre vyzerá jednoznačne, no zápasy proti Aryne sú vždy ťažké. Navzájom sa tlačíme, čo je skvelé, pretože nás to núti obe sa zlepšovať. Verím, že to tak bude aj naďalej," povedala po stretnutí svetová štvorka Rybakinová.