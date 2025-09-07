Má vášeň, skúsenosti, pevné nervy. Je ako mačka. Tenisové osobnosti velebia víťazku US Open

NEW YORK. Aryna Sabalenková zdolala vo finále grandslamového turnaja US Open domácu nádej Amandu Anisimovovú v dvoch setoch, čím obhájila titul z minuloročnej sezóny.
Úradujúca svetová jednotka si tak došla pre svoj štvrtý grandslamový titul v kariére a v tabuľke triumfov z turnajov veľkej štvorky medzi aktívnymi hráčkami dorovnala Japonku Naomi Osakovú.
Využila tretí mečbal
Zo začiatku zápasu mohli diváci vidieť nervozitu na oboch stranách. Anisimovová si vypracovala hneď tri brejkbaly, ale ani jeden však nepremenila. Potom striedala víťazné lopty s nevynútenými chybami, čím sa dostala do manka 0:2.
Anisimovová čoskoro vyrovnala na 2:2, a dokonca išla do vedenia 3:2. Sabalenková však zachovala chladnú hlavu a skóre vyrovnala. Následne získala tri hry v rade a po 39 minútach išla do vedenia 1:0.
Druhé dejstvo rozohrala lepšie rodáčka z Minsku, ktorá viedla po štvrtom geme 3:1 a vyzeralo to na jasný priebeh. Anisimovová však nič nevzdala a neskôr vyrovnala na 3:3. Potom svojimi dvojchybami však pomohla Sabalenkovej k vedeniu 4:3 a Bieloruska zvýšila vedenie na 5:3. Anisimovová však svojou hrou na maximálne riziko zrovnala na 5:5 a o osude druhej sady, tak musela rozhodnúť skrátená hra.
V nej bola jednoznačne lepšia svetová jednotka, ktorá využila tretí mečbal. Sabalenková pridala triumf na US Open 2025 k víťazstvám na
Australian Open 2023 a 2024 a US Open 2024.
Sabalenková: Viem, ako bolí prehra
„Celý zápas som mala pocit, že nehrám svoj najlepší tenis,“ povedala Anisimováva novinárom.
„Mám pocit, že vo finále som príliš nervózna. Je to niečo, na čom sa snažím pracovať, ale priala by som sa, aby som hrala agresívnejšie. Nevyhrala som, takže som samozrejme neurobila dosť. Taká je jednoducho realita a musím sa s tým zmieriť,“ dodala dcéra ruských imigrantov.
„Gratulujem, Amanda, k postupu do finále na dvoch grandslamových turnajoch po sebe,“ povedala Sabalenková. "Viem, ako veľmi bolí prehra vo finále. Ale ver mi, v okamihu, keď vyhráš svoj prvý turnaj - a vyhráš ho - budeš hrať neuveriteľný tenis. Dievča, po týchto ťažkých prehrách si to užiješ ešte viac,“ reagovala šampiónka Sabalenková.
Amanda, bojuj ďalej
Na finále reagovalo viacero tenisový osobností. Víťazstvo Bielorusky komentovala tenisová legenda Chris Evertová.
"Je skvelý vzor pre mladé dievčatá, skvelý symbol pre ženský tenis. Je silná, emocionálna. Je silná na kurte aj mimo neho. Sebavedomá.
Ukázala, aká je šampiónka, pretože na ňu bol vyvíjaný veľký tlak - prehrala finále na Austrálsky Open a French Open. Mala o niečo väčšiu palebnú silu a pokoj. Cítila tlak, aj tak nezaváhala. V rozhodujúcom zápase skvele udržala nervy." povedala na adresu Sabalenkovej.
"Keď mala možnosť odpáliť loptičku, nepanikárila. A čo je najdôležitejšie, udržala si emócie na uzde. Bola skúsenejšia hráčka," povedal o svetovej jednotke Darren Cahill.
"Gratulujem k tvojmu druhému a zaslúženému titulu na US Open. Tvoja vášeň a odhodlanie sú neuveriteľné. Súcitím s Amandou, ktorá mala fantastický turnaj a blíži sa k veľkému zlomu. Bojuj o to ďalej!" napísal Rod Laver na sieti X.
„Aryna Sabalenková nasadila čerešničku na tortu – tento rok bola tak blízko a na Open to dokázala – skvelá práca, šampiónka!!!“, napísala Martina Navrátilová na sieť X.
Víťazstvo Sabalenkovej komentoval aj mladý tenisový autor Bastien Fachan. "Bez ohľadu na to, koľkokrát spadne, väčšinou vlastnou vinou, Aryna Sabalenková sa vždy zasa postaví na nohy. Je ako mačka. To, že sa jej tento rok podarilo zbaviť sa všetkých negatívnych emócií z grandslamových turnajov a vyhrať US Open ... To je naozaj pozoruhodné."
Autorka píše pre portál tbtennis.cz