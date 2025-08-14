    Nasadená jednotka nezaváhala a je už vo štvrťfinále. Keysová končí v osemfinále

    Bieloruská tenistka Arina Sobolenková.
    Bieloruská tenistka Arina Sobolenková. (Autor: TASR/AP)
    14. aug 2025 o 08:05
    Postúpila aj Poľka Iga Swiateková.

    CINCINNATI. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková si zaistila účasť vo štvrťfinále na turnaji WTA 1000 v Cincinnati.

    Nasadená a svetová jednotka zdolala Španielku Jessicu Bouzasovú 6:1, 7:5.

    V ďalšom súboji ju čaká Kazaška Jelena Rybakinová, ktorá vyradila úradujúcu šampiónku Australian Open Madison Keysovú z USA 6:7 (3), 6:4, 6:2.

    Postúpila aj Poľka Iga Swiateková, tretia nasadená hráčka si poradila s Rumunkou Soranou Cirsteaovou 6:4, 6:3.

    WTA 1000 Cincinnati

    dvojhra - osemfinále:

    Arina Sobolenková (Biel.-1) - Jessica Bouzasová (Šp.) 6:1, 7:5

    Jelena Rybakinová (Kaz.-9) - Madison Keysová (USA-6) 6:7 (3), 6:4, 6:2

    Anna Kalinská (Rus.-28) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-12) 3:6, 7:6 (5), 6:1

    Iga Swiateková (Poľ.-3) - Sorana Cirsteaová (Rum.) 6:4, 6:3

    3. kolo:

    Veronika Kudermetovová (Rus.) - Clara Tausonová (Dán.-16) 3:6, 7:6 (4), 6:4

    Magda Linettová (Poľ.-31) - Jessica Pegulová (USA-4) 7:6 (5), 3:6, 6:3

    dnes 08:05
