Nasadená jednotka nezaváhala a je už vo štvrťfinále. Keysová končí v osemfinále

CINCINNATI. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková si zaistila účasť vo štvrťfinále na turnaji WTA 1000 v Cincinnati.
Nasadená a svetová jednotka zdolala Španielku Jessicu Bouzasovú 6:1, 7:5.
V ďalšom súboji ju čaká Kazaška Jelena Rybakinová, ktorá vyradila úradujúcu šampiónku Australian Open Madison Keysovú z USA 6:7 (3), 6:4, 6:2.
Postúpila aj Poľka Iga Swiateková, tretia nasadená hráčka si poradila s Rumunkou Soranou Cirsteaovou 6:4, 6:3.
WTA 1000 Cincinnati
dvojhra - osemfinále:
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Jessica Bouzasová (Šp.) 6:1, 7:5
Jelena Rybakinová (Kaz.-9) - Madison Keysová (USA-6) 6:7 (3), 6:4, 6:2
Anna Kalinská (Rus.-28) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-12) 3:6, 7:6 (5), 6:1
Iga Swiateková (Poľ.-3) - Sorana Cirsteaová (Rum.) 6:4, 6:3
3. kolo:
Veronika Kudermetovová (Rus.) - Clara Tausonová (Dán.-16) 3:6, 7:6 (4), 6:4
Magda Linettová (Poľ.-31) - Jessica Pegulová (USA-4) 7:6 (5), 3:6, 6:3