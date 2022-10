V Trnave sa odohralo slovenské derby. Vyhrala ho Schmiedlová

"Som rada, že som vyhrala. Nie je vôbec ľahké hrať proti kamarátke alebo proti dievčaťu, s ktorým stále trénujem a dobre ju poznám. Aj keď som s ňou hrala už viackrát, vždy je to trochu nervózne.

TRNAVA. Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji ITF WTT W60 v Trnave.

Myslím si, že dnes som už bola v pohode a nebola som taká nervózna. Bolo to však veľmi ťažké, obzvlášť na tomto povrchu. Lebo Rebecca hrá „pecky“ a mne sa to ťažko vracia. Som rada, že som to vybojovala,“ viedla Schmiedlová pre oficiálnu stránku turnaja po víťazstve nad Šramkovou, ktorá sa medzi najlepšiu osmičku dostala z kvalifikácie.