Schmiedlová po postupe do tretieho kola: Chcem si vylepšiť maximum

New York 31. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa po druhý raz v kariére predstaví v treťom kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Dvadsaťosemročná hráčka zdolala v stredajšom zápase Španielku Rebeku Masárovú 7:6 a 6:2 a v ďalšom stretnutí ju čaká Číňanka Wang Sin-jü. Zverenka trénera Ladislava Simona a kondičného trénera Ladislava Olasza zabojuje o vylepšenie svojho maxima vo Flushing Meadows.

"Veľmi si to vážim a ťažko hľadám slová. Podarilo sa mi zdolať dobrú súperku. Keby som hrala so Sakkariovou, asi by som si na ňu verila menej.

Z Masárovej som však tiež mala rešpekt, má super sezónu, výborne servuje a rebríčkovo je približne rovnako ako ja," uviedla pre oficiálnu stránku Slovenského tenisového zväzu (STZ). Schmiedlová prehrávala so Španielkou v prvom sete 2:4, no v ďalších minútach vyrovnala na 4:4 a v koncovke slávila úspech. Za stavu 6:5 síce nepremenila dva setbaly, no v tajbrejku nedovolila súperke uhrať ani jeden bod. V druhom dejstve si slovenská jednotka po rýchlom brejku vybudovala náskok 3:1 a šancu na postup medzi elitnú 32-ku už z rúk nepustila. Masárovej odplatila vlaňajšiu prehru z antukového turnaja WTA vo švédskom Bastade.